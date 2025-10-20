POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in Wohnhaus ohne Beute
Korbach (ots)
Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Samstagabend in Bad Arolsen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus aus. Sie blieben ohne Beute.
Die Täter gelangten am Samstag zwischen 18.30 und 20.15 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Christianenburg. An dem Haus hebelten sie ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. In den Wohnräumen durchsuchten sie zahlreiche Schränke und andere Möbel. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten sie nichts entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.
