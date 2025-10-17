Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Alkoholisierter fährt Mann auf Fußweg an und flüchtet, 27-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme durch Polizei

Korbach (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 27-Jähriger mit einem Transporter einen Fußgänger in Rhoden an und flüchtete vom Unfallort. Der Fahrer konnte später von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und leistete bei seiner Festnahme Widerstand.

Ein 32-Jähriger aus Rhoden war am Donnerstag (16. Oktober) um 21.10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in der Straße Walme in Rhoden unterwegs, als ein Transporter die Straße stadtauswärts fuhr. Der Transporter kam nach rechts von der Straße ab und streifte dadurch den Fußgänger. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der Fahrer des Transporters vom Unfallort. Der 32-Jährige konnte den Unfallverursacher kurze Zeit später an einer Tankstelle antreffen und ihn zur Rede stellen. Dieser bestritt eine Beteiligung an dem Unfall und entfernte sich erneut.

Der 32-Jährige meldete sich bei der Polizei Bad Arolsen, die den mutmaßlichen Unfallfahrer im Rahmen der sofortigen Fahndung in Rhoden antreffen konnte. Der 27-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete er Widerstand und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Nach seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam konnte der 27-Jährige am Freitagmorgen die Polizeidienststelle in Bad Arolsen verlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

