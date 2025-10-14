PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Geschäft stehlen Bargeld

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in Geschäftsräume einer Patisserie in der Bad Wildunger Brunnenallee ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Anschließend gelangten sie auch in den Verkaufsraum des Geschäfts. Die Einbrecher entwendeten aus mehrere Geldbehältnissen Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

