Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen- Mengeringhausen - Kupferkabel von Firmengelände gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag entwendeten unbekannte Täter Kupferkabel von einem Firmengelände am Schützenplatz in Mengeringhausen.

Die Täter hatten einen Bauzaun gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zu dem Gelände verschafft. Hier stahlen sie Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport nutzten sie in geeignetes Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Mercedes-Benz Sprinter handeln könnte.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

