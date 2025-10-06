Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Versuchter Raub in der Nähe des Bahnhofs, Polizei bittet um Hinweise auf drei unbekannte Täter

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. Oktober) überfielen drei unbekannte Täter einen Mann in der Nähe des Korbacher Hauptbahnhofes. Die Unbekannten traten auf den Mann ein und suchten in seinen Taschen nach Wertgegenständen. Der Mann konnte einen der Täter überwältigen und so entkommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 49-jähriger aus Korbach wurde nach eigenen Angaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Arolser Landstraße in der Nähe des Bahnhofes von drei unbekannten Männern überfallen. Die drei unbekannten Täter schubsten den Mann von hinten, sodass dieser zu Boden fiel. Dann traten sie auf ihr Opfer ein und suchten in den Taschen des Mannes nach Wertgegenständen und Geld. Der 49-jährige konnte einen der Täter überwältigen, indem er ihn am Bein zog, zu Fall brachte und ins Gesicht schlug. Die beiden anderen Täter wurden durch diesen Gegenangriff so abgelenkt, dass der Korbacher entkommen konnte. Die Täter verfolgten den Mann und kamen ihm im Bereich Flechtdorfer Straße / Skagerrakstraße wieder näher. Sie riefen ihm mit osteuropäischem Akzent etwas zu, das er jedoch nicht verstand. Schließlich konnte der 49-Jährige in seine Wohnung flüchten.

Bei den bislang unbekannten Tätern handelt es sich um drei Männer im Alter von etwa 20 - 30 Jahren. Einer der Täter war etwa 1,70 Meter, die anderen beiden etwa 1,80 Meter groß. Sie sprachen gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Der 49-Jährige erlitt bei der Tat Prellungen im Gesicht, am Oberkörper und am Knie und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Beute machten die Täter nicht, da der Geschädigte seine Geldbörse in einer Innentasche seiner Jacke trug.

Zeugen werden gebeten, sich unter 05631 9710 bei der Kriminalpolizei in Korbach zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

