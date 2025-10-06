PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden (Wohra) - Einbruch in Getränkemarkt, Täter erbeuten Zigaretten

Korbach (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht vom Freitag (3. Oktober) auf Samstag in einen Getränkemarkt in Gemünden (Wohra) ein und entwendeten eine große Anzahl an Zigaretten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Ellnröder Straße in Gemünden ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Markt, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand die gläserne Eingangstür zerschlugen. Sie betraten den Kassenbereich und entnahmen aus den Regalen Zigarettenschachteln, die sie in einen Karton und einen Sack verpackten. Dann flohen sie in einem dunklen Auto vom Tatort.

Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Wert der erbeuteten Zigaretten liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Frankenberg unter 06451 72030 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 01.10.2025 – 18:30

    POL-KB: Fahndungsrücknahme - 59- jähriger aus Battenberg ist zurückgekehrt

    Korbach (ots) - Der vermisste 59-Jährige aus Battenberg, der seit dem Vormittag mit seinem Auto unterwegs war und seitdem von der Polizei gesucht wurde, ist wieder da. Er kehrte am Nachmittag zu seiner Wohnanschrift zurück und befindet sich nun in ärztlicher Behandlung. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden, die Polizei bedankt sich bei ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:26

    POL-KB: Korbach Nieder-Schleidern - Tresor aus Einbruch auf Scheid aufgefunden

    Korbach (ots) - Nachdem Unbekannte in der vergangenen Woche einen Tresor aus einem Wohnhaus auf Scheid entwendeten (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6126185 ), wurde dieser Tresor nun geöffnet aufgefunden. Ein Spaziergänger fand am Samstagnachmittag (27. September) einen großen metallischen Gegenstand im Uferbereich des sogenannten ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 07:59

    POL-KB: Frankenberg - Europaflagge an Schule geklaut, Polizei sucht Zeugen

    Korbach (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitagnachmittag (26. September) bis Montagmorgen (29. September) eine Europaflagge mit Regenbogensymbolik, die über dem Haupteingang einer Grund- Haupt- und Realschule in der Straße Ortenberg in Frankenberg befestigt war. Da die Fahne in etwa 4 Metern Höhe hing ist davon auszugehen, dass der oder die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren