Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden (Wohra) - Einbruch in Getränkemarkt, Täter erbeuten Zigaretten

Korbach (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht vom Freitag (3. Oktober) auf Samstag in einen Getränkemarkt in Gemünden (Wohra) ein und entwendeten eine große Anzahl an Zigaretten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Ellnröder Straße in Gemünden ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Markt, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand die gläserne Eingangstür zerschlugen. Sie betraten den Kassenbereich und entnahmen aus den Regalen Zigarettenschachteln, die sie in einen Karton und einen Sack verpackten. Dann flohen sie in einem dunklen Auto vom Tatort.

Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Wert der erbeuteten Zigaretten liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Frankenberg unter 06451 72030 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell