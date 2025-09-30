Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Europaflagge an Schule geklaut, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitagnachmittag (26. September) bis Montagmorgen (29. September) eine Europaflagge mit Regenbogensymbolik, die über dem Haupteingang einer Grund- Haupt- und Realschule in der Straße Ortenberg in Frankenberg befestigt war. Da die Fahne in etwa 4 Metern Höhe hing ist davon auszugehen, dass der oder die Täter eine Leiter benutzten, um an die Fahne zu gelangen.

Zeugen, die Verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Frankenberg unter 06451 72030 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

