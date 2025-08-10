PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Hausbewohner

Mutterstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 09.08.25, gegen 04:15 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrparteienhauses, dass er soeben eine Person mit Taschenlampe auf der Kellertreppe des Objekts gesehen habe. Die Person hätte das Anwesen nicht verlassen, sondern befände sich vermutlich noch in den Kellerräumen. Der Bewohner vermutete einen Einbruch und verständigte die Polizeiinspektion Schifferstadt. Diese durchsuchte die Kellerräume des Anwesens mit mehreren Beamten. In einem der Kellerräume konnte ein junger Bewohner des Anwesens angetroffen werden. Auf Nachfrage, was er zu dieser Zeit im Keller mache, gab der 21-Jährige an, er sei spät von Freunden nach Hause gekommen und habe seine Mutter nicht wecken wollen. Deshalb habe er sich in den, zu der Wohnung gehörenden, Kellerraum zurückgezogen. Der Mitteiler konnte den Bewohner als seinen Nachbarn identifizieren, sodass eine Straftat ausgeschlossen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 07:04

    POL-PDLU: Rollerfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Samstag, den 09.08.2025 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Böhl-Iggelheim mit seinem Kleinkraftrad die L532 von Haßloch nach Böhl-Iggelheim. Im Bereich des Kreisverkehrs Haardtstraße kam der Fahrer ohne fremdes Zutun zu Fall. Dies wurde von Zeugen beobachtet. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, ihm sei plötzlich schwindelig gewesen. Die Beamten der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 12:31

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Restaurant

    Dudenhofen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Speyerer Straße in Dudenhofen. Unbekannter Täter drückte auf der rückwärtigen Seite des Anwesens ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Restaurants. Anschließend verließ der Täter das Anwesen wieder auf selben Weg. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:22

    POL-PDLU: Autofahrer mit Alkohol in der Heßheimer Straße unterwegs

    Frankenthal (ots) - Am 09.08.2025, gegen 04:10 Uhr, wurde in der Heßheimer Straße ein 27-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der 0,5 Promille-Grenze. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren