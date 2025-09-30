PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach Nieder-Schleidern - Tresor aus Einbruch auf Scheid aufgefunden

Korbach (ots)

Nachdem Unbekannte in der vergangenen Woche einen Tresor aus einem Wohnhaus auf Scheid entwendeten (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6126185 ), wurde dieser Tresor nun geöffnet aufgefunden.

Ein Spaziergänger fand am Samstagnachmittag (27. September) einen großen metallischen Gegenstand im Uferbereich des sogenannten "Schleiderner Sees", einem Teich, der sich an der K60 im Bereich Eppe / Nieder-Schleidern / Alleringhausen befindet.

Beamte der Polizeistation Korbach stellten kurz darauf fest, dass es sich um einen großen Tresor handelte und vermuteten einen Zusammenhang zum Einbruch auf Scheid. Mit Unterstützung des THW konnte der schwere Tresor geborgen und zur Polizeistation Korbach verbracht werden. Der Tresor war beim Auffinden geöffnet, dafür hatten die Täter offensichtlich massives Werkzeug eingesetzt und die vordere Tür vollständig abgetrennt. Im Tresor lagen Mäppchen und Zertifikate von Wertgegenständen, die eine Identifizierung ermöglichten. Dieser konnte eindeutig dem Einbruch auf Scheid zugeordnet werden.

Die Polizei erhofft sich durch das Auffinden nun neue Hinweise auf die Täter.

Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des "Schleiderner Sees" gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

