POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.05.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Vermisster Nandu weiterhin verschwunden - Suche mit Drohnen und Jagdpächtern intensiviert

Heiningen, 19.05.2025 - Der entlaufene Nandu ist weiterhin nicht wieder aufgetaucht. Trotz intensiver Bemühungen und des Einsatzes moderner Technik bleibt das große flugunfähige Tier verschwunden. In Zusammenarbeit mit ortsansässigen Jagdpächtern wurde die Suche ausgeweitet und unter anderem mit Drohnen aus der Luft unterstützt.

Der Nandu war zuletzt am Friedhof in Dorstadt gesehen worden. Seitdem fehlt von dem Laufvogel jede Spur. Die zuständigen Behörden appellieren an die Bevölkerung, Sichtungen umgehend zu melden und das Tier nicht selbst einzufangen.

Die Suche gestaltet sich jedoch schwierig: Der Nandu ist an das Leben in freier Wildbahn gut angepasst und kann sich bei Gefahr schnell zurückziehen. Für Menschen geht von dem Tier nach derzeitigem Stand keine akute Gefahr aus, dennoch wird zu Vorsicht geraten, insbesondere im Straßenverkehr.

Der entlaufene Nandu stammt aus privater Haltung. Wie es zum Ausbruch kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der 05331/9330 zu melden.

