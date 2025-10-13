Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss versucht zu flüchten

Korbach (ots)

Ohne Erfolg blieb die Flucht eines Autofahrers vor einer Polizeikontrolle am Sonntagmorgen in Korbach. Der 29-Jährige konnte festgenommen werden. Der Grund der Flucht vor der Polizei: Der Fahrer hat keine Fahrerlaubnis und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Am Sonntag gegen 07.45 Uhr fiel einer Streife der Polizei Korbach im Innenstadtbereich ein Auto mit auswärtigem Kennzeichen auf, welches einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Die Anhaltesignale der Polizei befolgte der Autofahrer zunächst und bremste sein Auto bis zum Stillstand ab. Als die Polizeibeamten aus dem Streifenwagen stiegen, setzte der 29-Jährige aus Rheinland-Pfalz seine Fahrt plötzlich fort. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er mit dem Auto, bevor er dieses nach einigen hundert Metern im Innenstadtbereich stehen ließ und die Flucht zu Fuß fortsetzte. Die Polizeibeamten verfolgten den 29-Jährigen, konnten ihn schließlich einholen und festzunehmen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Auf den 29-Jährigen warten nun Strafverfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell