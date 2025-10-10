Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Mit Alkohol am Steuer erwischt - betrunkener Fahrer beleidigt Polizeibeamte und wünscht ihnen den Tod

Korbach (ots)

Sehr uneinsichtig verhielt sich ein Verkehrssünder, der in der Nacht von Montag auf Dienstag von Frankenberger Polizeibeamten mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Der Mann beleidigte und bedrohte die Beamten. Diese erstatteten Anzeige.

Auf der Streifenfahrt in Frankenberg bemerkten Polizeibeamte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. Oktober) gegen 1 Uhr einen Audi mit auffälliger Fahrweise. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest, den der Fahrer zunächst nicht durchführen wollte, ergab schließlich einen Wert von mehr als 1,1 Promille - eine Straftat. Die Polizeibeamten nahmen den 39-Jährigen fest und ließen im Krankenhaus eine Blutentnahme durchführen. Dabei beleidigte der Tatverdächtige die Beamten als "Amateure" und sagte, sie hätten "einen Dachschaden". Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des uneinsichtigen Fahrers und entließen ihn nach den polizeilichen Maßnahmen. Zum Abschied wünschte der Verkehrssünder den Beamten den Tod.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell