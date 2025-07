Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld: Mordkommission ermittelt zu tödlichen Verletzungen eines Beifahrers in Paderborn

Bielefeld

MK / Bielefeld - Paderborn - Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission "Fast" des Polizeipräsidiums Bielefeld geben bekannt, dass am Dienstag, 01.07.2025, die Obduktion des am Samstag, 28.06.2025, verstorbenen 26-Jährigen aus Holzminden erfolgt ist. Nach Auskunft der Rechtsmediziner ist eine massive Kopfverletzung, hervorgerufen durch den Sturz des Mannes auf den Asphalt, todesursächlich gewesen. Auch die sofort herbeigerufene notärztliche Hilfe konnte das Leben des Mannes nicht retten.

Die Ermittler konzentrieren sich aktuell auf die Suche nach dem Fahrer des grauen Mercedes A-Klasse AMG. Ein weiterer Ermittlungsansatz ist ein Event am vergangenen Samstag am Lippesee in Paderborn, welches das spätere Opfer zuvor besuchte. Aus diesem Grund sind Zeugen von großer Bedeutung, die beispielsweise den gesuchten Mercedes oder Personen an dem Auto gesehen oder eventuell fotografiert haben.

Zeugen wenden sich bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 11, 0521/5450

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6065493

