Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden/Wohra - Mann randaliert auf Straße, Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in Straßenverkehr

Korbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag randalierte ein offenbar verwirrter Mann in der Bahnhofstraße in Gemünden, er warf Müllsäcke und Betonplatten auf die Fahrbahn. Die Polizei nahm den Mann wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vorläufig fest und wies ihn später in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.

Ab 00.30 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, da ein Mann Gegenstände auf die Straße geworfen haben soll. Die kurze Zeit später am Einsatzort eintreffenden Streifen der Polizei Frankenberg konnten einen 26-Jährigen vorläufig festnehmen.

Wie sich vor Ort herausstellte hatte er über 20 gefüllte Müllsäcke und über 30 etwa 50 mal 50 cm große Betonplatten auf die Fahrbahn geworfen. Diese war anschließend nicht mehr befahrbar, die Straße musste gesperrt werden. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr Gemünden räumte die Straße, so dass diese gegen 01.45 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Da der 26-Jährige offenbar verwirrt war und sich in einer schlechten psychischen Verfassung befand, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei Frankenberg wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach

