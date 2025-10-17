PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Folgemeldung zu schwerem Verkehrsunfall vom 17. September in Korbach, 87-jährige Frau gestorben

Korbach (ots)

Am Mittwoch, 17. September 2025, kam es in Korbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin.

Ein 68-jähriger Lastwagenfahrer fuhr die Heerstraße in Richtung Arolser Landstraße. An einer Kreuzung mit Lichtzeichenanlage wollte er nach links in die Straße Am Stadtpark einbiegen. Eine 87-jährige Frau aus Korbach überquerte die Straße und wurde von dem Lastwagen erfasst und schwer verletzt (Pressemeldung vom 17.09.25, 15.31 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6119796).

Die 87-Jährige war seit dem Verkehrsunfall in stationärer Behandlung und ist am 14. Oktober infolge ihrer schweren Verletzungen gestorben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Korbach und der Staatsanwaltschaft Kasel, die einen Gutachter mit der Rekonstruktion beauftragt hatte, geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach

