Polizei Korbach

POL-KB: Taschendiebstähle in Geschäften, Polizei warnt und gibt Tipps

Korbach (ots)

Am Donnerstag (16. Oktober) und Freitag (17. Oktober) kam es im Landkreis Waldeck-Frankenberg zu drei Fällen von Taschendiebstählen in Discountern. In allen Fällen bemerkten die Opfer erst an der Kasse, dass sie bestohlen worden waren.

Die Polizei möchte erneut vor diesem Phänomen warnen und Tipps geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann.

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr waren Diebe in einem Discounter in der Korbacher Straße in Bad Arolsen aktiv. Einem 73-Jährigen stahlen sie seine Geldbörse, die sich in der Jackentasche befand. In der Geldbörse befand sich Bargeld, Ausweispapiere und eine Kreditkarte. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Mit der gleichen Masche wurde am Freitag gegen 11.00 Uhr eine 74-Jährige in einem Discounter in der Medebacher Landstraße in Korbach bestohlen. Auch hier befand sich die Geldbörse in einer Jackentasche, der Schaden beträgt etwa 200 Euro

In Bad Wildungen entwendeten Diebe am Freitag einer Frau ihre Geldbörse aus der Handtasche, als sie zwischen 11.30 und 12.00 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter am Bahnhof war. In der Geldbörse befanden sich Ausweise und Bankkarten.

Da die Opfer den Diebstahl erst an der Kasse bemerkten, konnten sie auch keine Angaben zu den Tätern machen.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Die Handtasche oder der Rucksack gehören nicht in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde Sie ansprechen oder anrempeln: Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

