Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Korbach (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundestraße 450 bei Bad Arolsen nach einem versuchten Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

Gegen 09.00 Uhr fuhr ein silberner VW-Golf mit KS-Kennzeichen auf der B 450 bei Bad Arolsen. Zwischen den Abfahrten Mengeringhausen und Wetterburg setzte ein dahinterfahrendes Auto zum Überholen an. Da ein Pkw entgegen kam, brach der Fahrer den Überholvorgang ab. Der Fahrer des Golfs wollte nach seinen Angaben Platz machen und fuhr nach rechts. Dabei kam er mit den rechten Reifen auf die Bankette. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der 32-jährige Fahrer wurde leicht, sein 27-jährige Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Von dem Pkw, der überholen wollte, und auch dem entgegenkommenden Auto ist bisher nichts bekannt.

Die Polizeistation Bad Arolsen ermittelt nun wegen Unfallflucht sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wird gebeten, sich unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

