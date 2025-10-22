PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Geismar - Unbekannte brechen in SB-Bankfiliale ein

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (22. Oktober) brachen unbekannte Täter in eine Bankfiliale im Frankenberger Stadtteil Geismar ein. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe und konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter zunächst in eine angrenzende Räumlichkeit ein, von dort gelangten sie gewaltsam in den Raum der SB-Bankfiliale.

Hier konnten die Einbrecher einen Geldautomaten gewaltsam öffnen und das darin befindliche Bargeld entwenden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere tausend Euro Bargeld, die genaue Höhe steht noch nicht fest. Es entstand erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Die Kriminalpolizei Korbach, Tel. 05631/9710, hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

