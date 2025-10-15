PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Pirmasens (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde eine Frau durch einen lauten Knall aus ihrem Schlaf gerissen. Unbekannte warfen eine Scheibe eines nahegelegenen Juweliers in der Fußgängerzone ein. Um 3.30 Uhr schreckte die Zeugin auf und beobachtete durch ihr Fenster einen dunklen, möglicherweise schwarzen Kombi, welcher in Richtung Sandstraße davonfuhr. Die verständigten Einsatzkräfte der Polizei konnten vor Ort ein beschädigtes Ladenfenster sowie einen davor liegenden Gullydeckel feststellen. Offenbar warfen die Diebe den schweren Kanalablauf gegen das Glas der Auslage, um an den Schmuck zu gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf mindestens 8000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Kann jemand Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug und den Tätern machen? Hat jemand zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fußgängerzone gemacht? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

