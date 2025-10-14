PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Person im Supermarkt festgenommen

Pirmasens (ots)

Am Montagabend (13.10.2025) nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen jungen Mann in einem Markt in der Wiesenstraße fest. Zuvor versuchte dieser noch zu flüchten. Um 18.40 Uhr wollten die Beamte die Personalien des Mannes überprüfen. Nach der Ansprache durch die Ordnungshüter sprintete dieser in Richtung Ausgang. Bei seiner Flucht warf der Täter zwei Blumenkübel und ein Werbeschild um. Ein Mitarbeiter des Geschäfts stellte sich dem Flüchtigen in den Weg und wurde dabei von ihm umgestoßen. Der Geschädigte wurde hierbei leicht am Knie verletzt. Im Ausgangsbereich konnte er schließlich von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden geringe Mengen an Betäubungsmittel sichergestellt. Da gegen den Verantwortlichen drei Haftbefehle vorlagen, wurde er anschließend in eine Arrestanstalt eingeliefert. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

