Polizei Korbach

POL-KB: Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Korbach (ots)

Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbrüche in Gaststätte und Kliniken, Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

In der Nacht von Mittwoch (22. Oktober) auf Donnerstag (23. Oktober) kam es in Bad Wildungen-Reinhardshausen zu insgesamt mindestens drei Einbruchsdelikten. Nach einem Einbruch in eine Gaststätte konnte die Polizei im Nahbereich des Tatortes zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen einen 25-Jährigen erließ das Amtsgericht Fritzlar Untersuchungshaftbefehl.

Am Donnerstag gegen 03.40 Uhr erhielt die Polizei Bad Wildungen einen Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, dass gerade Einbrecher in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Reinhardshausen sein könnten.

Nur wenige Minuten nach der Meldung traf eine Streife am Einsatzort ein. Dort konnten die Polizeibeamten verdächtige Geräusche im Umfeld des Gebäudes wahrnehmen. Bei einer Absuche konnten sie einen verdächtigen jungen Mann antreffen, der sich im Nahbereich der Gaststätte hinter einem Busch versteckt hatte. Der 21-Jährige konnte nach einem kurzen Fluchtversuch ohne Gegenwehr festgenommen werden. Anschließend konnte ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen werden, der sich ebenfalls hinter einem Busch versteckt hatte. Dabei handelte es sich um einen 25-Jährigen, der ebenfalls versucht hatte zu flüchten. Bei der Festnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Polizeistation Bad Wildungen gebracht.

Bei der Aufnahme des Tatortes stellten die Polizisten anschließend fest, dass die Täter eine Terassentür aufgehebelt hatten. In der Gaststätte hatten sie den Thekenbereich durchsucht und einen Spielautomaten aufgebrochen. Aus diesem entwendeten sie Münzgeld, außerdem stahlen sie noch eine Geldbörse mit Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Laufe des frühen Donnerstagmorgens wurden der Polizei noch weitere Einbruchdelikte in Reinhardshausen gemeldet. Betroffen waren zwei Kliniken.

Bei einer Klinik in der Dr.-Herbert-Kienle-Straße drangen die Täter in den Verwaltungstrakt ein. Dort und in der Cafeteria durchsuchten sie mehrere Schränke und andere Behältnisse, die teilweise gewaltsam geöffnet wurden. Außerdem versuchten sie erfolglos einen Tresor aufzuhebeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten die Täter hier nichts entwenden.

In der Günther-Hartenstein-Straße hebelten sie ein Fenster einer Klinik auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Auch hier brachen sie mehrere Schränke auf. Sie entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Nach den bisherigen Ermittlungen stehen die beiden Festgenommenen im dringenden Tatverdacht, den Einbruch in die Gaststätte und die beiden Einbrüche in die Kliniken begangen zu haben.

Gegen den wohnsitzlosen 25-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft Kassel einen Untersuchungshaftbefehl. Am Donnerstagnachmittag erließ das Amtsgericht Fritzlar einen Haftbefehl wegen drei schweren Diebstählen mit den Haftgründen der Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der 25-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 21-Jährige konnte die Polizeistation Bad Wildungen am Donnerstagmorgen wieder verlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Bad Wildungen geführt.

Andreas Thöne

Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel

Dirk Richter

Pressesprecher Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell