PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbrecher in Wohnhaus ohne Beute

Korbach (ots)

Am Freitag (24. Oktober) zwischen 10.00 und 22.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Willingen ein.

Die Täter schlugen ein Fenster des Wohnhauses in der Straße Zur Schönen Aussicht ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Hier durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse in mehreren Räumen. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten sie nichts entwenden und mussten daher ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren