Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbrecher in Wohnhaus ohne Beute

Korbach (ots)

Am Freitag (24. Oktober) zwischen 10.00 und 22.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Willingen ein.

Die Täter schlugen ein Fenster des Wohnhauses in der Straße Zur Schönen Aussicht ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Hier durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse in mehreren Räumen. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten sie nichts entwenden und mussten daher ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell