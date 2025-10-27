Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Nieder-Schleidern - Sachbeschädigung und Diebstahl auf Baustelle

Korbach (ots)

Erheblichen Schaden richteten unbekannte Täter auf einer Baustelle einer Windkraftanlage bei Korbach-Nieder-Schleidern an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Donnerstag, 23. Oktober, und Samstag, 25. Oktober, hatten die Unbekannten das Baustellengelände bei Nieder-Schleidern betreten und dort mehrere Fahrzeuge, eine Baubude und einen Container beschädigt und ausgeräumt. Die Gegenstände wurden teilweise auf den Boden geworfen, teilweise aber auch entwendet. Die Täter stahlen eine akkubetriebene Fettpresse, Schmierfett und mehrere Ölkanister. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell