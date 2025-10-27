PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Nieder-Schleidern - Sachbeschädigung und Diebstahl auf Baustelle

Korbach (ots)

Erheblichen Schaden richteten unbekannte Täter auf einer Baustelle einer Windkraftanlage bei Korbach-Nieder-Schleidern an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Donnerstag, 23. Oktober, und Samstag, 25. Oktober, hatten die Unbekannten das Baustellengelände bei Nieder-Schleidern betreten und dort mehrere Fahrzeuge, eine Baubude und einen Container beschädigt und ausgeräumt. Die Gegenstände wurden teilweise auf den Boden geworfen, teilweise aber auch entwendet. Die Täter stahlen eine akkubetriebene Fettpresse, Schmierfett und mehrere Ölkanister. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:49

    POL-KB: Allendorf-Battenfeld - Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

    Korbach (ots) - Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte in der Zeit von Dienstag (21. Oktober) bis Samstag (25.Oktober) in einem Vereinsheim Am Sportplatz in Battenfeld. Die Täter drangen gewaltsam in das Vereinsheim ein, dabei beschädigten sie ein Fenster und ein Tor. Im Gebäude brachen sie eine weitere Tür auf, konnten aber offenbar kein geeignetes Diebesgut ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:31

    POL-KB: Willingen - Einbrecher in Wohnhaus ohne Beute

    Korbach (ots) - Am Freitag (24. Oktober) zwischen 10.00 und 22.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Willingen ein. Die Täter schlugen ein Fenster des Wohnhauses in der Straße Zur Schönen Aussicht ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Hier durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse in mehreren Räumen. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten sie nichts entwenden und mussten daher ohne Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren