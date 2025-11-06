Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Ermittlungen nach Tötungsdelikt im Jahr 1985

Polizei durchsucht Wohnanwesen in Schwendi

Ulm (ots)

Am Morgen des 06.11.2025 durchsuchte die Polizei aufgrund eines gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses das Wohnanwesen eines 69-Jahre alten Tatverdächtigen in einem Teilort von Schwendi (Landkreis Biberach). Der Mann war im Rahmen von Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Mordfall aus dem Jahr 1985 im Bereich Göppingen (sog. "Cold Case") in den Fokus der Ermittler geraten. Der Leichnam der getöteten, damals 31-Jahre alten Frau wurde im Winter 1985 im Bereich Deggingen aufgefunden. Der Tatverdächtige, der heute im Rahmen der Durchsuchung angetroffen werden konnte, wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle verbracht. Die Durchsuchungsmaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Die Kriminalpolizei war mit zahlreichen Kräften und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz vor Ort. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm sowie der Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

Weitere Auskünfte können zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht erteilt werden.

