POL-UL: (UL) Westerstetten - Vorfahrt genommen

Zwei Verletzte und rund 70.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag auf der B10 bei Westerstetten.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 7 Uhr auf der B10 Höhe Vorderdenkental. Eine Frau fuhr mit ihrem Mercedes Elektroauto von Vorderdenkental in Richtung Bundesstraße. Dort wollte sie auf die B10 auffahren. Auf der B10 war ein 36-Jähriger mit seinem Hyundai unterwegs. Der fuhr in Richtung Geislingen und hatte Vorfahrt. An der Einmündung stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Beide Fahrenden hatten Glück und zogen sich "nur" leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Da die B10 durch die Autos komplett blockiert war, wurde wegen dem erhöhten Verkehrsaufkommen eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wurde aus beiden Richtungen an der Tomerdinger Kreuzung und in Urspring abgeleitet. Um 8.45 Uhr waren die beiden schrottreifen Fahrzeuge geborgen und die Strecke wieder frei. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Mercedes auf rund 60.000 Euro, den am Hyundai auf ca. 10.000 Euro. Abschlepper bargen die schrottreifen Fahzreuge.

