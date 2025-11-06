Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Scheiben beschädigt

Von Montag auf Dienstag demolierte ein Unbekannter Sicherheitsscheiben auf einer Baustelle in Heidenheim.

Die Scheiben aus Sicherheitsglas lagerten an der Baustelle in der Schloßhaustraße und waren für den Einbau an einem Neubau vorgesehen. Als die Arbeiter am Montag gegen 15 Uhr die Scheiben begutachteten, war noch alles in Ordnung. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass vermutlich in den Nachtstunden ein Unbekannter mit Fußtritten oder mit einem Werkzeug mehrere Scheiben beschädigt hatte. Zurück blieb ein Schaden von rund 3.500 Euro. Die Polizei Heidenheim hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Vandalen.

Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

