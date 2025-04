POL-PPRP: Schwerpunktkontrolltag der PD Ludwigshafen - Ergebnisse

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten am Montag (07.04.2025) eine Ladestation in der Gabriele-Münter-Straße / Hoher Weg für Fahrrad-Akkus aufzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

