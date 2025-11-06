Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Schwelbrand im Müllwagen

Am Mittwoch brannte bei Bad Ditzenbach die Ladung in einem Müllfahrzeug.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der Laster gegen 15.15 Uhr auf der B466 in der Bahnhofstraße unterwegs. Der Fahrer des Müllfahrzeuges hatte bereits Müll eingesammelt, als er auf den Qualm im Laderaum aufmerksam wurde. Die Feuerwehr aus Bad Ditzenbach rückte an. Die Einsatzkräfte luden den rauchenden Müll auf einem Weg neben der Straße ab, um so einen Vollbrand des Lkws zu verhindern. Auf der Straße löschte die Feuerwehr den glimmenden Müllberg ab. Der konnte wenig später vom Entsorgungsunternehmen wieder aufgeladen und fachmännisch entsorgt werden. Warum die Ladung zu glimmen begann, ist bislang noch unklar. Ein Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es während den Lösch- und Aufräumarbeiten nicht.

++++2138579(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

