Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Vorfahrt genommen

Mit einer Verletzten und Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro endete ein Unfall am Mittwoch in Erolzheim. Ein Auto und ein Tanklaster stießen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.45 Uhr. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem MAN Tanklaster im Kirchdorfer Weg in Richtung Kirchdorf. Aus Richtung Kellmünz kam eine 66-Jährige mit ihrem VW. Die Seniorin fuhr in der Kellmünzer Straße in die Kreuzung ein. Dabei übersah sie wohl den 28-Jährigen. Der befand sich auf der Vorfahrtstraße. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der MAN krachte in die rechte hintere Seite des VW. Bei dem Unfall zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden am nicht mehr fahrbreiten Auto auf ca. 8.000 Euro, den am Lkw auf rund 2.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

++++2141679(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell