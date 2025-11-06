PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Ohne Führerschein unterwegs
Am Mittwoch endete die Fahrt für einen 38-Jährigen in Deggingen in einer Polizeikontrolle.

Ulm (ots)

Um 11.20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Renault-Fahrer die Geislinger Straße. Die Verkehrspolizei Mühlhausen kontrollierte den Mann, da er keinen Gurt angelegt hatte. Bei der Kontrolle stellte die Streife fest, dass der 38-Jährige keinen Führerschein besaß. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch den Fahrzeughalter erwartete eine Anzeige. Denn der ließ den 38-Jährigen ohne Führerschein mit seinem Auto fahren.

++++2137810 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

