POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - KORREKTUR: Rechts anstatt nach links abgebogen und Unfall verursacht

Am Montag krachte ein Motorrad mit einem abbiegenden Auto zusammen.

In der Meldung hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Anstatt Enzianweg ist richtig Lenaustraße. Ich bitte den Fehler höflichst zu entschuldigen.

Der Unfall passierte kurz vor 19.15 Uhr, so die Polizei. In der Giengener Straße fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Opel. Der war in Richtung Giengen unterwegs und hatte sich auf Höhe der Lenaustraße auf der Linksabbiegespur eingeordnet. Dem Opelfahrer folgte ein 18-Jähriger mit seiner Yamaha. Der fuhr geradeaus. Noch bevor der Biker an dem Opel vorbeifahren konnte, bog der 29-Jährige unvermittelt nach rechts in den Erzknappenweg ab. In der weiteren Folge krachte das Leichtkraftrad in die rechte Seite des Opel. Der Biker stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 1.000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten Motorrad auf ca. 2.000 Euro.

