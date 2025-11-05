Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Unter Drogen, ohne Führerschein und mit fehlendem Versicherungsschutz gefahren

Ulm (ots)

/ Gleich wegen mehrerer Verstöße am Dienstag auf der A8 bei Aichelberg muss sich nun ein 41-Jähriger verantworten.

Die Beamten des Verkehrsdienstes stoppten den Autofahrer gegen 11 Uhr auf der A8 Höhe Rastplatz "Am Kornberg". Der Smart war in Richtung Karlsruhe unterwegs und wurde auf den Parkpaltz ausgeleitet. Bei der routinemäßigen Kontrolle stellten die zivilen Fahndungskräfte fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das gab der 41-Jährige auch selbst zu. Dem war scheinbar nicht genug. Denn als die Polizisten den Fahrer und auch das Auto mit französischer Zulassung genauer unter die Lupe nahmen, stellten sie weitere Verstöße fest. Der 41-jährige Kosovare hatte sich ans Steuer des nicht mehr versicherten Smart gesetzt, und das, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschelltest brachte Klarheit, denn der verlief positiv auf Kokain. Der 41-Jährige musste mit zur Dienststelle. Auf dem Polizeirevier nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen der Mann konsumiert hatte. Auf den 41-Jährigen kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu. Der Mann durfte mit dem Smart nicht mehr weiterfahren und die Autokennzeichen wurden einbehalten.

++++2128821 2128934

