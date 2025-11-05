Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Ablenkung führt zu Unfall

Am Dienstag kam es bei Heidenheim a.d. Brenz zu einen Unfall, weil ein 32-Jähriger nicht nach vorne schaute und in den Gegenverkehr stieß.

Gegen 14.45 Uhr fuhr der 32-Jährige mit seinem VW Passat auf der B466 von Nattheim in Richtung Heidenheim. Wie der VW-Fahrer später der Polizei berichtete, war er kurz abgelenkt. Dem Fahrer fiel wohl ein Gegenstand in den Fußraum. Deshalb richtete der 32-Jährige kurz den Blick nach unten. Als er wieder nach vorne schaute, war es zu spät. Der VW geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 64-Jähriger mit einem VW Polo unterwegs. Der versuchte noch auszuweichen. Die beiden Autos streiften sich und kamen auf der Straße zum Stehen. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Die Ermittler schätzen den Schaden an den fahrbereiten Autos auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

