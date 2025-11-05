Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Mopedauto contra Pkw

Am Dienstag stießen in Ochsenhausen zwei Fahrzeuge zusammen. Zwei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz.

Ulm (ots)

Kurz nach 6.30 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Audi in der Gutenzeller Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Edelbeuer Straße fuhr ein 16-jähriger mit seinem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug. Der Jugendliche bog nach rechts in die Gutenzeller Straße ein. An der Einmündung hatte der Mopedautofahrer wohl nicht auf die Vorfahrt des 40-Jährigen geachtet. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei zog sich der mutmaßliche Unfallverursacher sowie sein gleichaltriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Beide klagten über Kopf- und Nackenschmerzen, ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Audifahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

