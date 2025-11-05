Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen/B311 - Vorrang missachtet

Bei einem Unfall am Dienstag bei Ertingen wurden zwei Personen verletzt. Drei Fahrzeuge waren beteiligt, der Sachschaden wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Ein 46-Jähriger war mit seiner Mercedes E-Klasse auf der B311 von Riedlingen in Richtung Ertingen unterwegs. Kurz vor Ertingen bog er nach links auf die K7537 ab. Dabei übersah er wohl eine entgegenkommende 28-jährige Skoda-Fahrerin. Die Frau fuhr in Richtung Riedlingen und hatte Vorrang. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Skoda gegen einen Mercedes einer 30-Jährigen geschleudert. Die stand mit ihrem Fahrzeug an der Einmündung zur B311. Während der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen davongetragen hatte, erlitt die 28-Jährige schweren Verletzungen. Beide kamen in eine Klink. Auch die schwangere 30-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 28.000 Euro.

