Nach einem Unfall am vergangenen Donnerstag in Ebersbach verstarb ein 84-Jähriger an den Unfallfolgen.

Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag (30.10.25) gegen 17.15 Uhr in Ebersbach (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6148928).

Dabei erlitt der 84-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Mann am Dienstag an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an. Nach wie vor wird das beteiligte Auto und dessen Fahrer gesucht. Möglicherweise hatte der den Unfall wohl gar nicht bemerkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen unter Tel. 07335/9626-0 entgegen.

