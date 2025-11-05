Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Ladung nicht richtig gesichert

Am Dienstag stellte die Polizei bei einer Kontrolle in Donzdorf verkehrsunsichere Ladung fest.

Ulm (ots)

Um 17.15 Uhr stellten Polizisten des Polizeireviers Eislingen einen Kleinlaster fest. Der war in der Daimlerstraße unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Dabei fiel den Polizisten auf, dass der 45-jährige Fahrer des VW Crafter mehrere Gegenstände, darunter auch eine Gasflasche, nicht richtig gesichert hatte. Erst nachdem der Fahrer die Ladung sicherte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

"Transportieren Sie nur sicher befestigte Ladung", mahnt die Polizei. Ein Fahrer muss die Sicherung auch prüfen, wenn andere beladen. Notfalls muss er die Fahrt ablehnen! Fahrzeughalter, Disponenten, Versandleiter und Verladepersonen können ebenfalls empfindliche Bußgelder ereilen. Werden Pakete lose im Transporter befördert, kommen sie oft beschädigt an. Denn bei "tollkühnen Fahrern" und "fliegenden Kisten" wirken beim Beschleunigen, beim Bremsen und in Kurven enorme Kräfte. Da hilft nur richtiges Beladen und Verzurren.

