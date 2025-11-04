Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Junge Frau verletzt

In der Nacht auf Samstag warf ein Unbekannter auf einer Party bei Schemmerhofen eine Bierflasche in die Menschenmenge. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Von Freitag auf Samstag fand in Schemmerberg eine öffentliche Halloweenparty in der Mehrzweckhalle statt. Gegen 1.25 Uhr warf ein Unbekannter eine Bierflasche in die Menschenmenge und traf dabei eine 22-Jährige am Kopf. Rettungskräfte brachten sie mit einer Kopfverletzung in eine Klinik. Als der Rettungswagen mit der Patientin an Bord von der Mehrzweckhalle in Richtung Sulminger Straße fuhr, geriet das Fahrzeug mit dem Rad in einen offenen Schacht. Das Fahrzeug konnte kurz darauf trotz Beschädigung die Fahrt fortsetzen.

Die Polizei Laupheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Flaschenwurf machen können.

Nach einer Überprüfung der Straße Unterer Kirchberg stellten die Beamten zudem fest, dass nicht nur dort mehrere Gullideckel entfernt wurden. Auch in der Straße Oberer Kirchberg bis zur Einmündung Sulminger Straße wurden insgesamt sieben Gullideckel herausgehoben und neben den Schächten abgelegt. Auch hier ermittelt das Polizeirevier Laupheim wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 07392/9630-0

++++2109778 2109772 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

