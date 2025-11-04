Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Gefährliche Fahrt endet glimpflich

Am Montag verursachte eine 56-Jährige auf der B466 bei Bad Überkingen einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Opel auf der B466 von Deggingen in Richtung Bad Überkingen. Zwischen Hausen und Bad Überkingen kam der Opelfahrerin eine Fahrzeugkolonne mit drei Autos entgegen. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Problems war die 56-Jährige kurze Zeit unkontrolliert unterwegs. Sie kam wohl über die Mittellinie und stieß seitlich mit dem vordersten Pkw zusammen. Der Skoda wurde von einem 46-Jährigen gelenkt. Die zwei nachfolgenden Autofahrenden erkannten die gefährliche Situation. Sie bremsten und wichen nach rechts aus. Nach dem Unfall fuhr der Opel weiter und es kam wohl kurz darauf noch zu einem Beinaheunfall mit einem weiteren entgegenkommenden Auto. Die Fahrerin des Opel wendete in Bad Überkingen und kehrte an die Unfallstelle zurück. Gegenüber der Polizei gab die 56-Jährige an, dass ihr unmittelbar vor dem Unfall "schwarz vor den Augen" wurde und sie wohl deshalb auf die Gegenfahrspur geraten war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Geislingen schätzt den Schaden am Opel auf rund 250 Euro, den am Skoda auf ca. 1.500 Euro. Auf die 56-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte die mutmaßliche Unfallverursacherin ihren Führerschein behalten.

++++2118576(TH)

