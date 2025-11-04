PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Vorfahrt missachtet
Am Montag stießen in Munderkingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Audi in der Stöcklenstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in die Rottenackerstraße ab. Dabei übersah er wohl eine von links kommende 33-jährige mit ihrem VW. Die fuhr in der Rottenackerstraße und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Munderkingen nahm den Unfall auf. Beide Autos blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

++++2122834(TH)

Kim Keller, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

