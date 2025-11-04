Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Fahrzeug brennt aus

Am Montagabend rückten Einsatzkräfte zu einem Fahrzeugbrand bei Donzdorf aus.

Gegen 18 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein brennendes Auto auf der B466. Das stand in der Ortsumfahrung Donzdorf kurz vor dem Tunnel in Fahrtrichtung Heidenheim. Wohl aufgrund eines technischen Defektes fing der Motorraum des Nissan Feuer. Bevor das Fahrzeug vollständig ausbrannte, konnte der 49-jährige Fahrer mit seiner Frau und seinen drei Kindern das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Das DRK kümmerte sich um die Familie. Die Feuerwehr Donzdorf löschte das Fahrzeug. Die Straße musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. Ein Abschlepper barg das ausgebrannte Fahrzeug einige Stunden später.

