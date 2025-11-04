PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbrecher unterwegs
Am Wochenende brachen Unbekannte bei einer Firma in Uhingen ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen waren Einbrecher im Industriegebiet unterwegs. Bei einer Firma in der Bleichereistraße hebelten sie das Fenster zu einem Büro auf. Dann durchsuchten sie mehrerer Rollcontainer. Dabei fanden sie auch etwas Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter und blieben dabei unerkannt. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) nahm die Ermittlungen auf und klärt nun auch, was alles gestohlen wurde. Spezialisten sicherten die Spuren. Der Schaden am Fenster wird auf 1.000 Euro geschätzt.

++++2119228 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

