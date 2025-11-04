Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Von der Sonne geblendet

Am Montag fuhr eine 21-Jährige gegen einen geparkten Pkw bei Mittelbiberach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 21-Jährige im Ortsteil Reute mit ihrem BMW Mini in der Mittelbiberacher Straße ortseinwärts. Dabei wurde sie wohl von der Sonne geblendet und wollte anhalten. Dafür war es allerdings zu spät. Denn die Autofahrerin krachte in einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes Sprinter eines 63-Jährigen. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW Mini auf rund 15.000 Euro, den am 3,5 Tonner Lkw auf ca. 5.000 Euro.

Die Unfallgefahr wird durch Blendung aufgrund der auf- oder untergehenden Sonne wesentlich erhöht. Schmutz auf der Frontscheibe kann das Licht streuen und somit die Blendung verstärken, deshalb sollte man diese stets sauber halten. Man sollte Abstand halten während man geblendet wird, da auch der Vordermann geblendet werden könnte und dieser unvorhergesehen seine Geschwindigkeit reduziert. Ob Gefahren auf der Fahrbahn, Fußgänger oder Radfahrer, wenn man von der Sonne geblendet wird, sieht man diese erst später, die Geschwindigkeit ist deshalb anzupassen.

