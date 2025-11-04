Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - tödlicher Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 19:20 Uhr kam es in Rechberghausen in der Bahnhofstraße zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch wollte der 81-jährige Fahrer eines Renaults seinen Bekannten nach Hause fahren. Zuvor hatte der Fahrer seinen etwas abseits abgestellten Pkw geholt und befuhr in der Folge die Bahnhofstraße in Rechberghausen. Der 82-jährige Bekannte überquerte die Bahnhofstraße, wurde vom Renault-Fahrer frontal erfasst und unter das Fahrzeug gezogen. Aus bislang unbekannten Gründen bemerkte der Fahrer den Unfall jedoch nicht und schleifte den 82-jährigen Geschädigten unter seinem Fahrzeug über eine Strecke von ca. 70 Metern bis auf den angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes mit. Dort stellte der Fahrer sein Fahrzeug zunächst auf einem Parkplatz ab, parkte diesen jedoch kurz darauf nochmals um. Hierbei löst sich der Geschädigte unter dem Fahrzeug und wird von diesem überrollt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen hinzugezogenen Notarzt, erlag der Geschädigte noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wie es genau zu diesem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Durch die sachbearbeitende Dienststelle des Verkehrsdienstes Mühlhausen wurde noch in der Nacht ein Gutachter hinzugezogen.

