POL-UL: (BC) Tannheim - "Rechts vor Links" nicht beachtet

Zwei Personen erlitten bei einem Unfall am Sonntag in Tannheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Ein 65-Jähriger war gegen 7 Uhr mit seinem Audi SUV in der Leutkircher Straße unterwegs. In der Eggmannstraße fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Mazda. Der fuhr in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung achtete er nicht auf die Vorfahrt des Audifahrers. Der kam von rechts und die Autos stießen zusammen. Die 59-Jährige Beifahrerin im Audi und der mutmaßliche Unfallverursacher zogen sich Verletzungen zu. Beide kamen in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden am Audi auf rund 16.000 Euro, den am Mazda auf ca. 4.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

