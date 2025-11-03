Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Tatverdächtiger ermittelt

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, mehrere Einbrüche in Göppingen begangen zu haben.

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich der Stadt Göppingen zu mehreren Einbrüchen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979?search=2001607 und https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979?search=2070054

Die Ermittlungen der Polizei Göppingen ergaben nun eine konkrete Spur. Die führte zu einem 25-Jährigen aus Göppingen. Der Mann steht im dringenden Verdacht, mindestens fünf Einbrüche im Zeitraum vom 12.10.2025 bis 25.10.2025 begangen zu haben.

Bereits am Donnerstag (30.10.2025) gelang es den Beamten der Göppinger Polizei, den mutmaßlichen Einbrecher in der Fußgängerzone im Rahmen einer Personenkontrolle festzunehmen. Gegen den 25-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl wegen eines Diebstahldelikts vor. Die Beamten vollstreckten den bestehenden Haftbefehl und brachten den Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft in eine Justizvollzugsanstalt. Zum Tatvorwurf des besonders schweren Falls des Einbruchdiebstahls in mehreren Fällen machte er keine Angaben.

Die Ermittlungen der Polizei Göppingen dauern an. Dabei wird geprüft, ob der 25-Jährige möglicherwiese noch weitere Einbrüche verübt haben könnte.

