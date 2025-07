LPI-SHL: Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstagabend, 21:30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 09:00 Uhr, gewaltsam ein rotes Mountainbike der Marke "Adore" im Wert von etwa 1.700 Euro. Das Fahrrad war mittels Schloss am Treppengeländer eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Martin-Luther-Ring" in Schmalkalden befestigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter ...

