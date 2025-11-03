Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Schaden durch Schmierer

Wegen Sachbeschädigungen an einer Schule bei Schemmerhofen ermittelt seit Samstag die Polizei.

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, waren zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 17 Uhr, Vandalen im Ortsteil Ingerkingen unterwegs. Auf dem Schulgelände in der Obersulmetinger Straße hinterließen die Unbekannten an der Fassade der Halle, an mehreren Säulen und an einer Wand eines Vorbaus Schmierereien. Die wurden mit Sprühfarbe aufgebracht. Zudem schlugen die Unbekannten gegen einen Bewegungsmelder. Der ging zu Bruch. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt jetzt, um die Verursacher zu finden.

Hinweis der Polizei: Illegale Graffiti sind eine Straftat - Sprayer haften 30 Jahre für den Schaden.

Illegale Graffiti bleiben ein teures Vergnügen. Der oder die Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 46. Lebensjahr dafür zur Kasse gebeten zu werden. Denn die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. Bei illegalen Graffiti läuft eben "nicht alles wie geschmiert". Davon können sich Kinder und Jugendliche im Internet unter www.polizeifürdich.de überzeugen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

