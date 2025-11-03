Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Wohnhaus

Ein Unbekannter machte Beute am Sonntag in Biberach.

Ulm (ots)

Zwischen 19 Uhr und 23 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Löcherstraße. Der Einbrecher gelangte über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus. Dann durchsuchte er das Gebäude nach Brauchbarem. Und das, obwohl die Bewohner anwesend waren und vermutlich schliefen. In einem Raum entdeckte der Einbrecher Schmuck und Bargeld. Beides nahm er mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten die Spuren.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++2117640(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell