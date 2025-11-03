Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Zu schnell im Regen

In die Leitplanken fuhr ein Autofahrer am Sonntag auf der B30 bei Achstetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 1.45 Uhr. Der 24-Jährige fuhr mit seinem Audi auf der B30 in Richtung Biberach. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-Donaustetten und Laupheim-Nord war er bei starkem Regen wohl zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Audi kam kurz vor der Abfahrt Laupheim-Nord auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Dabei prallte das Fahrzeug in die Schutzplanken. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und kam an der Ausfahrt zum Stehen. In dem Auto lösten die Airbags aus. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den sechs Leitplankenteilen wird auf 1.800 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den Pkw. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehren aus Ulm und Donaustetten waren mit 18 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeugen vor Ort.

Die Polizei rät, bei Regen und nasser Straße langsam zu fahren. Zu schnelles Fahren auf nasser Straße führt immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Um das Risiko eines Verkehrsunfalles durch Aquaplaning möglichst gering zu halten, sollten Autofahrer folgende Tipps befolgen:

- Die Reifen sollten immer ein ausreichendes Profil aufzeigen. (Hier sollte bei Sommerreifen auf 3 mm und bei Winterreifen auf 4 mm Profiltiefe geachtet werden!) - Ein zu niedriger Reifendruck verschlechtert das Fahrverhalten bei Nässe, deshalb ist dieser regelmäßig zu kontrollieren. - Um Aquaplaning zu vermeiden und einen kurzen Bremsweg zu garantieren, ist das Fahren mit angepasster Geschwindigkeit unabdingbar. - Beim Verlust der Bodenhaftung, gilt für Fahrer oder Fahrerin Ruhe zu bewahren. Um zu vermeiden, dass der Wagen im Moment der erneuten Kontaktaufnahme mit der Fahrbahn ins Schleudern kommt, auskuppeln anstatt bremsen (nicht bei Fahrzeugen mit ESP) und das Lenkrad geradeaus halten (falls es die Verkehrslage zulässt).

Weitere Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de. Sie empfiehlt zudem Fahrsicherheitstrainings, bei denen das richtige Verhalten in brenzligen Situationen gelernt werden kann.

++++2114500(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell